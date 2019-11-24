Миодраг Божович: «Обидно, но надо играть дальше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— У нас была пара хороших моментов, когда мы могли забивать, но пропустили из-за одного дальнего удара, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Обидно, но надо играть дальше. Еще две игры дома играем. Надо забивать, делать выводы.

У ЦСКА много футболистов вернулись из сборных, они могли подустать во втором тайме.