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Миодраг Божович: «Обидно, но надо играть дальше»

21:21

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— У нас была пара хороших моментов, когда мы могли забивать, но пропустили из-за одного дальнего удара, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — Обидно, но надо играть дальше. Еще две игры дома играем. Надо забивать, делать выводы.

У ЦСКА много футболистов вернулись из сборных, они могли подустать во втором тайме.

ЦСКА — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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