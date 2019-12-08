Миодраг Божович: «Игроки сами понимают положение «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против «Урала» отметил, что игроки понимают важность этой встречи, но испытывают давление в связи с положением в турнирной таблице.

— У нас еще нет Каннуникова и Комбарова, которые еще травмированы, — отметил Божович в эфире «Матч Премьер». — Хорошо, что возвращаются другие и нет дисквалификаций. Это на 100 процентов упрощает подготовку. Эти игроки нужны нам на своих позициях. Приходилось ставить других футболистов на позиции, что очень трудно.

Игроки сами понимают наше положение. Сами смотрят в таблицу. Давление испытывают. Хорошо понимают, что это важная игра. Они будут сражаться на сто процентов. Что будет, только бог знает.