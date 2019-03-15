Михаил Прокопец: "Пребывание Мамаева в СИЗО не является прогулом"

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью "СЭ" отметил, что у "Краснодара" пока нет оснований расторгать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Хавбек по-прежнему находится в СИЗО.

– У "Краснодара" есть основания для расторжения контракта с Павлом Мамаевым, учитывая, сколько времени он провел в СИЗО? Это же прогул, человека нет на рабочем месте.

– Нет. В соответствии с нашим законодательством это не является прогулом. Он отсутствует по уважительной причине. На данный момент его вина не доказана, решение не вынесено. Сейчас "Краснодар" просто ставит ему "н" в табеле учета рабочего времени.

– А если вина будет доказана?

– Тогда, думаю, да. Основания будут. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

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