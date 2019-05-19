Михаил Кержаков: "Сегодня первую ночь поспал нормально после рождения сына"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1).

– Проиграли, мало что получалось на поле. "Ростов", наверное, больше хотел эту победу, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кержакова.

– Матч не выглядел таким, словно никому ничего не надо – бились обе команды.

– Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не все, к сожалению, получилось.

– Поздравляем вас с рождением сына! С особыми чувствами выходили на поле?

– Да сложно сказать. У меня в последние дни такая катавасия... Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.