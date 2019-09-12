Михаил Кержаков рассказал, как в «Зените» примут Кокорина после тюрьмы

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как в команде отреагируют на появление Александра Кокорина.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В прошлую пятницу, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО на следующей неделе — во вторник, 17 сентября.

— Александр Кокорин выходит по УДО. Как вы его примете, если Саша все-таки вернется в «Зенит»?

— Нормально мы его примем, — приводит «Фонтанка» слова Кержакова. — Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем.