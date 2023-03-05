Мележиков — о незасчитанном голе Соболева: «В ЭСК «Спартак» обращаться не будет»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал отмененный гол форварда красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Матч тяжелый, соперник упорный, — цитирует «РБ Спорт» Мележикова. — У нас был дисквалифирован Джикия и вынужденная замена внесли свои коррективы. В целом счет по игре — моменты были не только у нас, но и у соперника.

Судейство комментировать не буду, пусть моменты разберет судейский комитет. В целом, на мой взгляд, ничего экстраординарного, за исключением момента с отмененным голом. Гол отменили не по делу, наш игрок в борьбе не участвовал. В ЭСК мы обращаться не будем. Эпизод разберут они сами, мы обращаться не планируем".

После 18-го тура идущий на втором месте с 37 очками «Спартак» опережает «Ростов» на два очка и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь.