«Матч ТВ» не рассматривает перенос турнира в Катаре

По информации «СЭ», рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока не отразится на сроках и месте проведения турнира «Кубок Париматч Премьер».

Во-первых, это пока только рекомендация, а во-вторых, в столицу Катара Доху большинство рейсов выполняют зарубежные авиакомпании.

Срок проведения турнира — с 1 по 9 февраля. Участники — «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и сербский «Партизан». (Дмитрий Зеленов)