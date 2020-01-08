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«Матч ТВ» не рассматривает перенос турнира в Катаре

14:34
«Спартак» и «Локомотив» сыграют в Катаре год спустя. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
«Спартак» и «Локомотив» сыграют в Катаре год спустя. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока не отразится на сроках и месте проведения турнира «Кубок Париматч Премьер».

Во-первых, это пока только рекомендация, а во-вторых, в столицу Катара Доху большинство рейсов выполняют зарубежные авиакомпании.

Срок проведения турнира — с 1 по 9 февраля. Участники — «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и сербский «Партизан». (Дмитрий Зеленов)

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