«Матч ТВ» не рассматривает перенос турнира в Катаре
14:34
По информации «СЭ», рекомендация Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока не отразится на сроках и месте проведения турнира «Кубок Париматч Премьер».
Во-первых, это пока только рекомендация, а во-вторых, в столицу Катара Доху большинство рейсов выполняют зарубежные авиакомпании.
Срок проведения турнира — с 1 по 9 февраля. Участники — «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и сербский «Партизан». (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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