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Мать братьев Кокориных в слезах покинула заседание суда

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Павел Мамаев в камере на заседании суда.Арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля. Что происходит? Live!

Мать братьев Кокориных Светлана после оглашения решения суда расплакалась. 

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля. 

Напомним, в середине декабря прошлого года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов – игроки остались в СИЗО до 8 февраля. Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, проведут в заключении минимум полгода.

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