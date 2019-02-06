Мать братьев Кокориных в слезах покинула заседание суда

Мать братьев Кокориных Светлана после оглашения решения суда расплакалась.

Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.

Напомним, в середине декабря прошлого года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов – игроки остались в СИЗО до 8 февраля. Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, проведут в заключении минимум полгода.