Массажист Кокорина назвал причину частых травм форварда «Спартака»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии футболиста. Форвард перешел в столичный клуб этим летом, но из-за ряда травм провел только 10 неполных матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись двумя голами.

— В принципе, Саша в хорошей форме, просто немного неправильно проходила подготовка, — сказал Колесников «СЭ». — Меня же не пускали из-за 65+, «Спартак» строго следовал указаниям Роспотребнадзора, поэтому я не попадал на тренировки и игры, чтобы подготовить его. Поэтому так и получилось. Он уже не юный мальчик, мы работаем шесть лет, поэтому он привык к определенным ритуалам и методам воздействия на себя перед разминкой.

В «Сочи» от отыграл все матчи по 90 минут, вообще без травм прошел, все в порядке. В «Зените» у него тоже ни одной мышечной травмы не было, только крестообразную он порвал, но это уже из другой оперы.

Накануне стало известно, что Кокорин будет проводить восстановительные процедуры на Мальдивских островах.

В текущем сезоне 29-летний российский футболист провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Сергей Федоров)