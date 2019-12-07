Маркус Берг: «Принятие решения с ВАР не должно занимать пять минут»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг после ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура премьер-лиги прокомментировал затяжные просмотры моментов ВАР, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Если бы мы победили ЦСКА, мы бы заняли чистое второе место с отрывом, — отметил Берг. — Мы сыграли 1:1, счет в принципе отражает то, что происходило на поле. Может, ЦСКА лучше играл в первом тайме, но во втором мы стали играть лучше, доминировали на поле. К сожалению, нам не удалось забить больше мячей. Результат справедливый.

— Насколько были оправданы три затяжных просмотра видеоповторов? Помогают ли они футболу?

— Я не могу прокомментировать первый вопрос — находился далеко. Полезность? Она есть, но это занимает много времени. ВАР должен принимать решение быстро, принятие решения не должно занимать пять минут. Мы стоим на поле, все хотят играть. Я считаю, что-то надо менять. Не знаю, что именно, но решение нужно принимать быстрее.

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