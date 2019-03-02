Марко Трабукки: "Я – консультант президента "Оренбурга"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Он также ответил на вопрос, чем занимается на данный момент.

– Мы говорим в тот момент, когда"Оренбург" проводит первый весенний матч. Почему вы не на матче? – вопрос Трабукки.

– Нужно прояснить ситуацию – не работаю в "Оренбурге", а выступаю консультантом нового президента клуба Владимира Кияева. У меня достаточно дел, и если бы я трудился в административном составе клуба, фамилия значилась бы на официальном сайте и в заявке. Ходил бы в офис, получал зарплату.

– Что такое консультант? Какова сфера ваших обязанностей?

– Не так давно, после увольнения предыдущего руководства, Владимир Александрович (Кияев. – Прим. С.Е.) стал плотнее заниматься делами "Оренбурга". Он обратился ко мне с просьбой консультировать его по вопросам трансферов. Я был категорически против работы с середины сезона, поэтому сказал г-ну Кияеву, что начнем сотрудничество со следующего сезона.

– А сейчас?

– Меня попросили контролировать ситуацию с юридической составляющей – чтобы контракты с новыми футболистами, которых хотел приобрести главный тренер, были составлены правильно. Но это кандидатуры Владимира Федотова.

– Резонный вопрос – вы бизнесмен, в чем ваш интерес, если не предлагаете людей, а контролируете контракты кандидатов от тренера?

– Об этом есть договоренность с господином Кияевым. Я достаточно обеспечен, чтобы не получать ни зарплату от "Оренбурга", ни комиссию за футболистов, которых привожу в клуб. А зарабатывать стану – если стану – на продажах. Главная цель президента – поменять вектор развития "Оренбурга", чтобы клуб мог заработать часть бюджета самостоятельно, чтобы не зависеть на 100 процентов от денег спонсора, как происходит на данный момент. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Трабукки