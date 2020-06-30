Мариу Фернандес: «Тренер просил играть свободнее»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подвел итог первого тайма матча 25-го тура против «Спартака» (1:0, перерыв).

— Тренер просил играть свободнее. Все идет, получается, — цитирует защитника «Матч Премьер». — Но соперник очень сложный, так что нельзя расслабляться.

Будем играть, не будем отсиживаться в обороне. Будем действовать компактно. А когда представится шанс, то постараемся реализовать свои моменты.