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Мариу Фернандес: «Тренер просил играть свободнее»

30 июня 2020, 21:34
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подвел итог первого тайма матча 25-го тура против «Спартака» (1:0, перерыв).

— Тренер просил играть свободнее. Все идет, получается, — цитирует защитника «Матч Премьер». — Но соперник очень сложный, так что нельзя расслабляться.

Будем играть, не будем отсиживаться в обороне. Будем действовать компактно. А когда представится шанс, то постараемся реализовать свои моменты.

ЦСКА — Спартак

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