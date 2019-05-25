Мануэл Фернандеш: "Уход Смородской – лучшее, что случилось с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш считает, что не стоит серьезно оценивать заявления бывшего президента московской команды Ольги Смородской.

Ранее Смородская обрадовалась в связи с тем, что Фернандеш с большой долей вероятности покинет "Локомотив".

– Смородская продолжает давать интервью? Удивительно.

– Да. Так вот, она сказала: "Фернандеш очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать". Что ответите?

– Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с "Локо" – это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт. Три года – три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит. (Юлия Яковлева)

В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за "Локомотив", забил три гола и отдал семь голевых передач.

Смородская рада, что Фернандеш покинет "Локомотив"

Полное интервью с Фернандешем читайте скоро на сайте "СЭ"