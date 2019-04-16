"Маме привет!" Кокорин ответил свидетельнице в суде

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Екатерина Добмровская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Напомним, что сегодня в Пресненском районном суде проходит очередное заседание по делу о двух драках с участием компании.

– Очень мне была нужна эта слава! – восклицает свидетель.

– Маме привет! – сказал Кокорин.

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