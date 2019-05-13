17:22 | Футбол — РПЛ

Мамаев подаст жалобу на решение суда

8 мая. Москва. Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
8 мая. Москва. Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
0
Обсудить

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подаст апелляционную жалобу на решение Пресненского суда, сообщил "СЭ" адвокат футболиста Игорь Бушманов.

– Только что вышел из СИЗО, где встречался с Павлом. Он выразил желание подать апелляцию на решение суда, чтобы добиваться более справедливого решения, – сказал Бушманов. (Александр Рогулев)

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор МамаевуАлександру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Двое первых были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на полтора года.

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды // 
Разбор приговора Кокорину и Мамаеву. Что их ждет? // 
Апелляция, этапирование, УДО. Что ждет Кокорина и Мамаева

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Справедлив ли приговор суда по делу Кокорина и Мамаева?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ