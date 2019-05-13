Мамаев подаст жалобу на решение суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев подаст апелляционную жалобу на решение Пресненского суда, сообщил "СЭ" адвокат футболиста Игорь Бушманов.

– Только что вышел из СИЗО, где встречался с Павлом. Он выразил желание подать апелляцию на решение суда, чтобы добиваться более справедливого решения, – сказал Бушманов. (Александр Рогулев)

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор Мамаеву, Александру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Двое первых были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на полтора года.

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