Мамаев и Шомуродов — в основном составе на матч против «Спартака»
17:35
Стал известен состав «Ростова» на матч Кубка Париматч Премьер в Дохе против «Спартака».
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Байрамян, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Седрв, Кожемякин, Хаджикадунич, Еременко, Попов, Прошляков, Зайнутдинов, Черкес, Безруков, Логашов, Чернов, Ливаднов, Долгов.
Байрамян в качестве капитана выведет нашу команду на первый матч #КубокПариматчПремьер ?— Football Club Rostov (@rostovfc) February 1, 2020
Как вам наш экспериментальный состав? #СборыРостова #СпартакРостов pic.twitter.com/DziyEMmJS8
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