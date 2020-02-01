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Мамаев и Шомуродов — в основном составе на матч против «Спартака»

17:35
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Стал известен состав «Ростова» на матч Кубка Париматч Премьер в Дохе против «Спартака».

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Байрамян, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Седрв, Кожемякин, Хаджикадунич, Еременко, Попов, Прошляков, Зайнутдинов, Черкес, Безруков, Логашов, Чернов, Ливаднов, Долгов.

Спартак — Ростов

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