Мамаев договаривается с «Динамо»

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО. «Зенит» продлил с Кокориным контракт, но в пятницу РФС отказался регистрировать его вне трансферного окна.

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым