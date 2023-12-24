Маляров назвал себя самым трудолюбивым футболистом в «Балтике»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров назвал самого трудолюбивого футболиста в составе калининградского клуба.

«Кто самый трудолюбивый футболист в «Балтике»? Я (смеется)! На самом деле, на тренировках и в матчах всегда стараюсь выкладываться на максимум своих возможностей, — сказал Маляров Legalbet.

В нынешнем сезоне Маляров сыграл за «Балтику» 24 матча и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 700 тысяч евро.