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Сегодня, 10:28

Агент Джорджевича назвал информацию о его уходе фейком

Виктория Кравченко
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Агент Игор Глушевич считает, что нападающий Лука Джорджевич не покинет «Сочи». Информацию о его уходе он назвал фейком.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Сочи» готов расстаться с игроком.

«Лука покинет «Сочи»? Это фейк», — заявил Глушевич «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джорджевич провел 14 матчей в составе «Сочи», отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzhordzhevicha-luka-ujdet-iz-sochi-e-to-fejk/
Лука Джорджевич
ФК Сочи
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3
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4
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5
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
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