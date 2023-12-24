Агент Джорджевича назвал информацию о его уходе фейком

Агент Игор Глушевич считает, что нападающий Лука Джорджевич не покинет «Сочи». Информацию о его уходе он назвал фейком.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Сочи» готов расстаться с игроком.

«Лука покинет «Сочи»? Это фейк», — заявил Глушевич «РБ Спорт».