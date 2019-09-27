Малосолов оштрафован на 20 тысяч рублей за твит о Луизе Адриану

Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов получил штраф в 20 тысяч рублей за твит о бывшем форварде «Спартака» Луизе Адриану. Об этом сам Малосолов сообщил в Twitter.

20 тыс рублей штрафа. Будем обжаловать приостановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа. — Андрей Малосолов (@malosolov) September 27, 2019

— 20 тысяч рублей штрафа, — написал журналист. — Будем обжаловать приостановление административного суда, конечно. Вину не признаю. Добьюсь отмены штрафа.

Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии на поле произошли две стычки Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Набабкин получил за обе по желтой карточке и был удален. Малосолов написал в Twitter «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время». Позднее стало известно, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн подал на Малосолова заявление в прокуратуру.

Лингвистическая экспертиза до этого признала, что твит Малосолова, не содержит признаков расизма и возбуждения ненависти.

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