Малком о том, что получил российский паспорт: «Называйте меня Малкин, Малкиев, Малковой»

Нападающий «Зенита» Малком пошутил на тему того, что стал гражданином России.

«Доволен ли я новым паспортом? О, да! Теперь я русский бразилец. Очень доволен. Как меня теперь называть? Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо!» — приводит Sport24 слова Малкома.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. 24 февраля 2023 года он и еще один бразильский футболист команды из Санкт-Петербурга Клаудиньо получили российское гражданство.