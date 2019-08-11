00:25 | Футбол — РПЛ

Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна

0
Обсудить

Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину.

Бразилец, по всей видимости, хотел доставить мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому. Он ударил по мячу после остановки игры с расстояния примерно в 40 метров от цели, но вместо Ракицкого попал в грудь Турбину, стоявшему недалеко. 

Реакция арбитра была строгой и невозмутимой: он пристально посмотрел на футболиста, а затем поднял большой палец вверх.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ