Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна

Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину.

Бразилец, по всей видимости, хотел доставить мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому. Он ударил по мячу после остановки игры с расстояния примерно в 40 метров от цели, но вместо Ракицкого попал в грудь Турбину, стоявшему недалеко.

Реакция арбитра была строгой и невозмутимой: он пристально посмотрел на футболиста, а затем поднял большой палец вверх.