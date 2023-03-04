Малком догнал Писарского и Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком сделал дубль в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Благодаря этому Малком догнал Владимира Писарского («Крылья Советов») и Квинси Промеса («Спартак») по числу голов в чемпионате России-2022/23. Все три игрока забили по 14 мячей.

При этом Малком забил все свои голы с игры, в то время как у Писарского и Промеса по 2 мяча с пенальти.

Со списком лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 можно ознакомиться здесь.