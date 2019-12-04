«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети задали вопросы вратарю красно-белых Александру Максименко.

— Когда вы начали играть в футбол?

— Мне было, наверное, 8 лет, второй класс. Поздно, думаю, — сказал Максименко.

— Слово или знак, который может отпугнуть нападающих от ворот?

— Ты мое лицо видел? Там все написано (смеется). Нет, такого знака нет.

— Самая большая удача в жизни?

— У меня была ситуация, что мой директор академии выиграл путевку на финал Лиги чемпионов.

— Вы слышите, что кричат с трибун?

— Если плохое, то нет. А хорошее слышу, это дает мне сил.

— Когда вы планируете получить"Золотого мяча"? Как отпразднуете?

— Всей командой (смеется). Не знаю, когда мне его вручат и вручат ли вообще. Но как буду праздновать, я вам не расскажу.

Ранее стало известно, что «Золотой мяч» за 2019-й получил капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

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