Максименко — о «Золотом мяче»: «Не знаю, когда мне его вручат и вручат ли вообще»
«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети задали вопросы вратарю красно-белых Александру Максименко.
— Когда вы начали играть в футбол?
— Мне было, наверное, 8 лет, второй класс. Поздно, думаю, — сказал Максименко.
— Слово или знак, который может отпугнуть нападающих от ворот?
— Ты мое лицо видел? Там все написано (смеется). Нет, такого знака нет.
— Самая большая удача в жизни?
— У меня была ситуация, что мой директор академии выиграл путевку на финал Лиги чемпионов.
— Вы слышите, что кричат с трибун?
— Если плохое, то нет. А хорошее слышу, это дает мне сил.
— Когда вы планируете получить"Золотого мяча"? Как отпразднуете?
— Всей командой (смеется). Не знаю, когда мне его вручат и вручат ли вообще. Но как буду праздновать, я вам не расскажу.
Ранее стало известно, что «Золотой мяч» за 2019-й получил капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be