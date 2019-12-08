Максим Калиниченко: «Нужно говорить не о тренере «Спартака», а о системе, который нет»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после поражения красно-белых от «Ростова» (1:4) считает, что нужно обсуждать не работу главного тренера Доменико Тедеско, а отсутствие системности в работе клуба.

— Мы говорим, об Эмери, Каррере, спартаковском тренере, не спартаковском, но не говорим о системе, которой нет совсем, — сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Если мы хотим играть в спартаковский футбол, то это нужно делать с детства, с академии. А мы говорим о тренере, а не о стиле. Мы не с того начинаем.

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