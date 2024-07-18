Деменко: «В атакующих действиях «Краснодара» видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы»
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что краснодарской команде необходимо усиление оборонительной линии.
«Выводы о том, что ждет команду в предстоящем сезоне, по одной игре делать рано. Другое дело, что «Зенит» к матчу за Суперкубок подошел очень серьезно. Футболисты, которые пополнили состав сине-бело-голубых, пришлись ко двору. «Краснодар» не останавливается, скоро вернется Кордоба, но «Зенит», наверно, сделал выводы из прошедшего чемпионата, и сейчас мы видим немного другую команду.
Какая линия у «Краснодара» нуждается в усилении? Оборонительная. В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы. Я уверен, что «Краснодар» будет искать игроков. Другое дело, что сейчас не каждый примет решение переехать в Краснодар, зная логистику. Но, с другой стороны, финансовая составляющая никуда не делась, и другие футболисты всё равно будут рассматривать», — цитирует Metaratings.ru Деменко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -