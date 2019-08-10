Магомед-Шапи Сулейманов: "Я не волшебник, чтобы забивать в каждом матче"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 5-го тура РПЛ рассказал о своем отношении к "Шапи-тайм", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я думаю, что игру сломала красная карточка, – отметил Шапи. – По совокупности за 2 фола можно было дать одну желтую. Конечно, было тяжело играть, но мы выстояли, даже атаковали. Мы провели свой лучший матч.

– Какие мысли были после попадания мяча в перекладину после вашего удара?

– Я увидел, что наши перехватили мяч, ускорился. Берг уводил игрока, у меня была свободная зона. Я бил в дальний угол, но попал в перекладину. Ничего, мои голы еще придут.

– Уже не первый сезон при вашем выходе на поле все ждут "Шапи-тайм", когда вы забиваете, и раньше это работало. С чем связано то, что сейчас этого мало?

– Каждый сезон не может быть так, чтобы я выходил на замену и забивал. Я тоже не волшебник. Я показываю свой максимум, и это самое главное. Я уже устал от этого "Шапи-тайм". Я просто хочу играть.

– На вас это давит?

– Просто когда выхожу и не забиваю, все начинают говорить: "А, Шапи вышел и не забил". На меня это не давит. Но такой момент есть.

– Насколько хорошо вы сыгрались с новичками?

– Все лучшее впереди. Коллективные связи нельзя наиграть за 1-2 месяца. Команда строится за 3-4 месяца, чтобы все понимали друг друга. Есть позитивные моменты, потому что игроки делают то, что от них просит тренер.