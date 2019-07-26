03:19 | Футбол — РПЛ

Мачей Рыбус: "Настраиваемся на очень тяжелый матч с ЦСКА"

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Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус признался, что команда настраивается на тяжелый матч против ЦСКА в 3-м туре чемпионата России. По его словам, в этом сезоне не будет легких игр.

– Настраиваемся на очень тяжелый матч с ЦСКА, но поедем на их стадион только за тремя очками, – цитируют "Известия" Рыбуса. – Сложно сказать что-то конкретное про армейцев. Знаю, что они проиграли в первом туре, а во втором победили "Оренбург". Все видят, что ни у кого в этом сезоне нет легких игр.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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