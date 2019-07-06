Лука Джорджевич: "Останусь ли в "Зените"? Я тут счастлив"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич после поражения в Олимп-Суперкубке России от "Локомотива" (2:3) поделился мнением о матче и рассказал о своем будущем.

– У нас не все получилось, "Локо" заслужил победу. Я поздравляю команду.

– Что случилось в концовке матча? Почему пропустили два мяча?

– Вообще непонятно. За три минуты получили два быстрых гола. Получили один, не успели вернуться, глаза открыть, нам забили второй.

– Много слухов о вашем будущем ходит. Остаетесь в "Зените"?

– Я не знаю о слухах, счастлив в "Зените". Что дальше будет, не могу сказать. (Юлия Яковлева)

Зенит – Локомотив