Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался на тему землетрясений, потрясших Хорватию в декабре 2020 года.

— Где вы были в момент землетрясения? — вопрос Ловрену.

— Я ехал с отцом и сыном в машине. В какой-то момент папа сказал, что с машиной что-то случилось. А я даже не заметил. И вскоре после этого меня стали осыпать десятками сообщений со словами: «Ты в порядке?», «Все хорошо?». Только потом я узнал, что в стране произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. Жена с дочерью в момент сильнейшего толчка находились дома, были напуганы. В Загребе, как она рассказывала, все стали выбегать из зданий в панике, садиться в машины и уезжать прочь. А я находился за пределами столицы и не мог вернуться домой, так как все дороги были заблокированы. Я добирался до дома два часа, хотя обычно путь из той точки, где я был, составляет минут 20.

— Что-то подобное вы переживали раньше?

— Никогда в жизни. Для всех нас это что-то новое. Это даже хуже, чем ковид. К коронавирусу все уже привыкли — ты следишь за собой, носишь маску. А землетрясение произошло вдруг, ты этого не ожидаешь. После матча со «Спартаком» я вернулся в Загреб, и на второй день почувствовал первый толчок в 4 утра. Я тут же проснулся, и в этот момент помню, что сердце сильно заколотилось. Жена попросила проверить, как там дети, но они спали. А спустя пару дней Хорватию уже настигло то самое землетрясение.

— Когда такое было в Хорватии в последний раз?

— Около 150 лет назад. Никто не знал, как с этим бороться. А ведь тот район, который больше всех пострадал, еще и очень беден. Погибло семь или восемь человек, а еще было землетрясение в марте, когда погибла девочка. Проблем много: люди не знают, когда смогут вернуться домой, сколько лет понадобится на восстановление пострадавших районов. Если бы у меня были все деньги мира, то я бы пообещал всем, что все восстановится. Но в нашей стране пообещать можно что угодно, а на исполнение обещания может уйти 5 лет, 10 лет, а может оно не будет выполнено никогда. Вот почему хорваты помогают друг другу.

(Гоша Чернов)

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