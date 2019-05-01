"Локомотив" ведет переговоры с различными командами по поводу трансфера нападающего команды Федора Смолова. Во вторник немецкая газета Express сообщила, что "Фортуна" из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего россиянина.

– Пока идут разнообразные переговоры, – приводит ТАСС слова генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе. – Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим.

В текущем сезоне Смолов забил 5 голов за 23 матча за "Локомотив".

Смолова зовут в бывшую команду Булыкина. В 2000-е клуб спасли панки