"Фортуна" из Дюссельдорфа (10-е место в бундеслиге) хочет взять нападающего "Локомотива" Федора Смолова в аренду, утверждает Express.

Форвард не раз заявлял о желании перейти в одну из ведущих команд Европы. Игра в чемпионате Германии позволит 29-летнему россиянину показать себя, а "Локомотиву" заработать на последующей продаже футболиста. По данным издания, во время аренды московский клуб готов платить Смолову три четверти зарплаты.

Летом 2018 года "Локомотив" купил Смолова у "Краснодара", сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро. В этом сезоне форвард провел за железнодорожников 28 матчей и забил 7 голов.