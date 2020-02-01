«Локомотив» уступил «Партизану» по пенальти на предсезонном турнире в Дохе

В Катаре стартовал товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер. В первой встрече «Локомотив» играл против «Партизана». Основное время матча закончилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки из Сербии.

В составе москвичей в первом тайме отличился нападающий Эдер.

Согласно регламенту турнира, за поражение по пенальти «Локомотив» заработал 1 очко. «Партизан» набрал 2 балла.

По ходу матча травму получил полузащитник «Локо» Антон Миранчук. 24-летний хавбек покинул поле на носилках и будет доставлен в больницу для обследования в ближайшее время. Если повреждение подтвердится, то хавбек может пропустить около 3-4 месяцев.

Россия. Кубок Париматч Премьер

«Локомотив» — «Партизан» — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Эдер, 30 (1:0). Тошич, 33 (1:1).

Серия пенальти: Жоау Мариу — 1:0. Маркович — 1:1. Тугарев — 1:1 (вратарь). Зджелар — 1:2. Рыбус — 1:2 (вратарь). Матич — 1:3. Эдер — 2:3. Ф.Стеванович — 2:4.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев (Живоглядов, 63), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус, 46), Жемалетдинов (Тугарев, 78), Крыховяк (Куликов, 46), Баринов (Мурило, 46. Кверквелия, 63), Ал.Миранчук (Коломейцев, 73), Ант.Миранчук (Жоау Мариу, 18), Эдер.

«Партизан»: Стойкович (Н.Стеванович, 46), Остоич (Вуячич, 46), С.Павлович, Милетич, Урошевич, Зджелар, Натхо (Шчекич, 62), Тошич (Маркович, 46), Сума (Л.Павлович, 71), Асано (Матич, 62), Садик (Ф.Стеванович, 62).

Предупреждение: Зджелар, 15.

Судья: Аль Кувари (Катар).