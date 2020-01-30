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«Локомотив» тренируется в Москве перед вылетом в Катар

13:27
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Перед тем, как отправится на сбор в Катар, «Локомотив» провел тренировку в Москве. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

— Выходные между сборами? Не, не слышали! #СамыйЛучшийКоллектив тренируется в Москве перед вылетом в Катар, — говорится в сообщении.

«Локо» занимает пятое место в чемпионате России. Команда набрала 34 очка в 19 матчах.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1222824910252277761

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