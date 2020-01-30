«Локомотив» тренируется в Москве перед вылетом в Катар
13:27
Перед тем, как отправится на сбор в Катар, «Локомотив» провел тренировку в Москве. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Выходные между сборами? Не, не слышали! #СамыйЛучшийКоллектив тренируется в Москве перед вылетом в Катар ?? #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/MkO5MOVcVj— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 30, 2020
— Выходные между сборами? Не, не слышали! #СамыйЛучшийКоллектив тренируется в Москве перед вылетом в Катар, — говорится в сообщении.
???#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/NwUXMG3Utw— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 30, 2020
«Локо» занимает пятое место в чемпионате России. Команда набрала 34 очка в 19 матчах.
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