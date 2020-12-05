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«Локомотив» — «Рубин»: Хван открыл счет в матче

14:04
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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом отметился голом в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Кореец отличился на третьей минуте встречи и сделал счет 1:0.

Локомотив — Рубин

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