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«Локомотив» показал видеообзор матча с «Волеренгой»

21:29
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«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Волеренгой» (2:0).

Следующий товарищеский матч железнодорожники проведут 22 февраля с «Чайкой».

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