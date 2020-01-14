«Локомотив» отправился на сбор в Испанию
08:12
Футболисты «Локомотива» вылетели из «Шереметьево» на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщает официальный Twitter клуба.
На сборе железнодорожники проведут три контрольных матча — с румынским «Стяуа» (20 января), хорватским «Осиеком» (23 января) и корейским «Чонбуком» (26 января).
До связи из Испании ??#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/InCWtVQLQJ— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2020
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