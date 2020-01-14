«Локомотив» отправился на сбор в Испанию

Футболисты «Локомотива» вылетели из «Шереметьево» на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, сообщает официальный Twitter клуба.

На сборе железнодорожники проведут три контрольных матча — с румынским «Стяуа» (20 января), хорватским «Осиеком» (23 января) и корейским «Чонбуком» (26 января).