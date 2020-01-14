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Фарфан, Хеведес и Смолов — в заявке «Локомотива» на сборы в Испании

16:54
Тренировка «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Тренировка «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
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Футболисты «Локомотива» прилетели в Испанию на первый сбор, который продлится до 27 января. Официальный сайт клуба опубликовал состав команды на испанский сбор.

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев

Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Марио, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов

На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча — 20 января с румынским «Стяуа», 23 числа — с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21595

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