«Локомотив» на зимних сборах проведет семь товарищеских матчей

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала расписание зимних учебно-тренировочных сборов железнодорожников.

Первый сбор запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все сборы пройдут в ОАЭ в городах Абу-Даби и Дубай.

Во время сборов «Локомотив» проведет семь товарищеских матчей. Информация о соперниках и датах игр будет опубликована позднее.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.