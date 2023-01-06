«Торпедо» провело первую тренировку в 2023 году на сборах в Тамбове

«Торпедо» провело первую тренировку в 2023 году на сборах, которые проходят в Тамбове с 6 по 10 января.

13 января торпедовцы отправятся в Турцию, где проведут 3 тренировочных сбора (13-24 января, 28 января-9 февраля, 13-24 февраля). На этих сборах «Торпедо» проведет несколько товарищеских матчей.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.