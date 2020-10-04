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«Локомотив» близок к трансферу Зе Луиша

11:45
Зе Луиш в составе «Порту». Фото ФК «Порту»
Зе Луиш в составе «Порту». Фото ФК «Порту»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» согласовал условия личного контракта с нападающим «Порту» Зе Луишем.

Ожидается, что в ближайшее время бывший форвард «Спартака» подпишет трехлетний контракт.

29-летний футболист с 2015 по 2019 год выступал за красно-белых, после чего перешел в «Порту». За «Спартак» он провел 109 матчей, в которых забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи.

В сезоне-2019/20 Зе Луиш провел 31 матч за «Порту», забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «драконами» действует до лета 2023 года. (Максим Алланазаров)

Ранее «СЭ» сообщал, что полузащитник сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Локо».

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