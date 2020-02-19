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Лодыгин рад теплому приему в «Арсенале»

19:36
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Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин отметил, что уже не чувствует себя чужим в тульской команде.

— Ребята приняли хорошо, прошел традиционный коридор, — цитирует пресс-служба тульского клуба Лодыгина. — В команде хорошая атмосфера, я себя не чувствую чужим. Все хорошо, погода прекрасная, нужно работать и получать удовольствие от тренировок.

Тульский клуб подписал с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.

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