Личке пока не одобрили трансфер Воробьева в «Динамо»

По информации «СЭ», в «Динамо» пока нет единого мнения по возможному трансферу форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

Ранее об интересе «Динамо» к 25-летнему нападающему сообщил «РБ Спорт». Кроме того, журналист Иван Карпов заявил, что бело-голубые подпишут игрока в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, ранее возглавлявший «Оренбург», действительно заинтересован в переходе Воробьева, но его трансфер пока не одобрило руководство московского клуба.

Воробьев в текущем сезоне провел 9 игр в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.