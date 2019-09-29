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Леонид Федун уехал с «Открытие Арены» после объявления об отставке Олега Кононова

19:52
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Об этом было объявлено после завершения встречи.

Владелец красно-белых Леонид Федун уехал с «Открытие Арены» после объявления об отставке Олега Кононова.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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