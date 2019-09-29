Леонид Федун уехал с «Открытие Арены» после объявления об отставке Олега Кононова
19:52
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Об этом было объявлено после завершения встречи.
Владелец красно-белых Леонид Федун уехал с «Открытие Арены» после объявления об отставке Олега Кононова.
#СпартакОренбург Леонид Федун уехал и не стал ничего комментировать pic.twitter.com/YPclsaEALS— СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019
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