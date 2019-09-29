Главный тренер «Спартака» Олег Кононов покинул свой пост после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Об этом было объявлено после завершения встречи.

Владелец красно-белых Леонид Федун уехал с «Открытие Арены» после объявления об отставке Олега Кононова.

#СпартакОренбург Леонид Федун уехал и не стал ничего комментировать pic.twitter.com/YPclsaEALS — СЭ Спартак (@spartak_se) September 29, 2019

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