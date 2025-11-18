Леонид Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов евро
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции, сообщает Nice Matin.
По информации источника, Федун купил виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра. Сумма сделки составила около 87 миллионов евро.
Федун с 2004 года до августа 2022-го владел акциями и был президентом «Спартака». За этот период клуб по разу выиграл чемпионат и Кубок России.
