Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев для клубов РПЛ, сообщает пресс-служба Минспорта.

17 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления «Объединения отечественных тренеров по футболу». На ней присутствовали Черчесов, Валерий Газзаев, Юрий Семин и председатель организации Михаил Гершкович.

«Станислав Черчесов предложил сохранять лимит как инструмент защиты внутреннего рынка — ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона: чем выше — тем больше цена», — говорится в пресс-релизе.