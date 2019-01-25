Леонид Федун: "Есть задача к 2022 году стать чемпионом. Будет сто лет "Спартаку"

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем зимнего турнира в Катаре против "Зенита" прокомментировал последние новости по изменению состава команды в зимнее трансферное окно, передает спецкор "СЭ" из Дохи Гоша Чернов.

– Почему ушел Роман Еременко?

– Это вопрос к главному тренеру.

– То есть это решение тренера, а не спортивного департамента?

– Конечно. Команду нужно омолаживать. Мы хотим двигаться дальше. У нас есть задача к 2022 году стать чемпионами еще как минимум раз. К столетию "Спартака". Поэтому будем строить новую команду.

– Уход Еременко связан с этим?

– Я не занимаюсь комплектацией команды. Это вопрос к главному тренеру, он занимается комплектацией. Он представил свою позицию совету директоров, совет директоров ее принял.

"Зенит" – "Спартак": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 25 января, начало – в 18.30 (мск).

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