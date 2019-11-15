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Лазареску уже в «Сочи». Следующий Хохлов?

18:55
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По данным «СЭ», к работе в «Сочи» приступил тренер по физподготовке Петре Лазареску. Последние два года он работал в «Динамо» в штабе Дмитрия Хохлова и покинул клуб вместе с 43-летним специалистом.

Пока Лазареску вошел в штаб Александра Точилина. Однако в последние дни именно Хохлова прочат в сменщики нынешнего главного тренера «Сочи», так что приход 49-летнего румынского тренера может стать предвестником этих перемен.

В то же время ранее Лазареску входил в тренерский штаб Дана Петреску в «Кубани» и «Динамо», команды которого отличала отличная функциональная подготовка. Он работал в том числе в тот период, когда бело-голубыми руководил Борис Ротенберг. Так что приход Лазареску может быть желанием президента «Сочи» усилить данное направление, и никак не связано с приходом Хохлова. (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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