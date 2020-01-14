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Ларссон отказался от отпуска ради «Спартака»

10:16
Тренировка «Спартака» в в Абу-Даби. Фото "СЭ"
Тренировка «Спартака» в в Абу-Даби. Фото "СЭ"
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«Спартак» вышел на первую тренировку в рамках сбора в Абу-Даби (ОАЭ). Занятие проходит на главной арене комплекса Zayed Sports City. В тренировке принимает участие вся команда кроме нападающего Джордана Ларссона, вызванного ранее в сборную Швеции.

Форварду, который получил в национальной команде повреждение, Доменико Тедеско предоставил несколько дней отпуска, однако игрок решил восстанавливаться в расположении красно-белых. Швед уже в Абу-Даби, утром он провел восстановительную тренировку в отеле. (Дмитрий Зеленов)

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