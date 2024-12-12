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Кузнецов считает Мусаева лучшим игроком ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о нападающем ЦСКА Тамерлане Мусаеве.

«Лучший игрок ЦСКА первой части чемпионата? Мне очень понравился Мусаев. Он и забивной, и правильно действует. Ему было тяжело, когда команда играла в одного форварда, но он здорово адаптировался, молодец. Я вижу, как он действует на поле. Да, не всегда правильно, но он старается, бьется, действует до конца, доигрывает. Этим мне пацан нравится.

Я отвечу на критику Мусаева. Посмотрите, в ЦСКА есть Койта и Гуарирапа, которые не забивают. Сколько пользы они принесли? Говорили, что это хорошее усиления для ЦСКА, но я что-то этого не вижу. Мусаев сделал в два раза больше, чем эти оба. Вот вам и трансферы. Мусаев — корявенький, но он работяга, ему надо не сбавлять обороты. Он оказывается в нужных точках и забивает голы. Какая разница, что он в пустые ворота забил в три касания? Он решил так сделать для надежности, чтобы не промахнуться. Пробил бы выше, что тогда вообще говорили? Он молодец, играет надежно, приносит очки», — заявил Кузнецов Legalbet .ru

23-летний Мусаев провел 18 встреч за ЦСКА в РПЛ в текущем сезоне, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи. После 18 туров ЦСКА занимает шестое место с 31 очком.

Источник: Legalbet.ru
Тамерлан Мусаев
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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